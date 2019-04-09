عميد الإنشاد الدينى يُذيب آذان محبيه ومستمعيه فى أحضان ساقية الصاوى

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استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا جديدًا لعميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى وسط جمهور فرع الساقية الجديدة بالبروج مساء أمس ، جدير بالذكر أن التهامى فى هذه الحفلة سجلها كأول حفل للإنشاد الدينى فى فرع الساقية الجديد وسط محبيه ومتابعيه وجمهور الساقية، صعد التهامى خشبة المسرح بصحبة فرقته الموسيقية والتى قدمت بدورها تحية خاصة للحضوروعزف بعض المقاطع الفردية على آلة الكمان.
وبمجرد وقوف الشيخ ياسين التهامى أمام الميكروفون الخاص به ليبدأ حفلته الإنشادية بدأت الترحيبات الكبيرة والتصفيقات من الحضور، وقدم بدوره باقات إنشادية متميزة سُجلت بصوته ويحفظها محبيه وعاشقيه عن ظهر قلب والتى منها (قلبى يحدثنى وأين المفر والنفس
تشكيلات لونية متميزة بصحبة الباقات الإنشادية العذبة بصوت عميد المنشدين الشيخ التهامى دوت وانطلقت فى سماء البروج لتشكل مزيجًا سمعيًّا وبصريًّا جميلًا على آذان وأعين المستمعين والحضور والمارة بجوار مسرح الساقية بالبروج المنطقة التى أحيتها ساقية عبد المنعم الصاوى بحفلات فنية مختلفة دوى صداها بشكل كبير، لتكن الساقية الخط الثقافى الممتد أولًا من قلوب الجماهير مارًّا بساقية الزمالك وصولًا لساقية البروج.
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