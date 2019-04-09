بالفيديو.. مافيا محمد رمضان تقترب من الـ 100 مليون في 98 يوما

تقترب أغنية "مافيا" للنجم محمد رمضان من كسر حاجز الـ 100 مليون نسبة مشاهدة في 98 يوم، وذلك من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الكليب فكرة ياسر سامي.
يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان مؤقت "شبح النيل"، و المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، و إخراج ياسر الياسري، ولم
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