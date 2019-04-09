روجت المطربة اللبنانية نجوي كرم لأحدث أغانيها، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر تطبيق "ديزر"، حيث قامت بطرح البرومو الرسمي الخاص بها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
لم تكشف نجوي عن أي تفاصيل تخص الأغنية ولم تعلن عن اسمها حتي، واكتفت في البرومو بمقطع قصير تقول فيه: "انت كتير حلو.. كتير هالقد"، والأغنية من انتاج وتوزيع شركة روتانا.
يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم أغنية بعنوان "الله ياخد بيدّك يا سعودية"، من كلمات جورج مارديروسيان، ألحان وتوزيع أنطوان الشعك، وتنفيذ حسن رضا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجوي كرم تستعد لطرح أحدث أغانيها قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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