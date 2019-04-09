شاهد.. نجوي كرم تستعد لطرح أحدث أغانيها قريبًا

روجت المطربة اللبنانية نجوي كرم لأحدث أغانيها، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر تطبيق "ديزر"، حيث قامت بطرح البرومو الرسمي الخاص بها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

لم تكشف نجوي عن أي تفاصيل تخص الأغنية ولم تعلن عن اسمها حتي، واكتفت في البرومو بمقطع قصير تقول فيه: "انت كتير حلو.. كتير هالقد"، والأغنية من انتاج وتوزيع شركة روتانا.



يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم أغنية بعنوان "الله ياخد بيدّك يا سعودية"، من كلمات جورج مارديروسيان، ألحان وتوزيع أنطوان الشعك، وتنفيذ حسن رضا.