غدًا.. مسرح الفلكي يستقبل "آخر 15 ثانية" الفائز في مهرجان شرم الشيخ

يستقبل مسرح الفلكي العرض المسرحي الكندي "آخر 15 ثانية"، الفائز كأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لهذا العام، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9 و 10 أبريل، في تمام الساعةالثامنة مساءً.
يشار إلي أن العرض المسرحي يتناول قصة حياة المخرج العالمي الشهيد مصطفى العقاد، "مخرج أفلام الرسالة وعمر المختار وغيرهم" وابنته ريما في تفجيرات
جدير بالذكر أن "آخر 15 ثانية"، هو عرض ناطق بالإنجليزية، وسوف تصاحبه ترجمة مقرؤة بالغة العربية، تظهر عبر شريط أعلى خشبة المسرح، والعرض من إخراج مجدي بو مطر.
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