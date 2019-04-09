كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم عمل "كلبش 3" ينتقل من التجمع الخامس إلى جاردن سيتي للتصوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق عمل مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، للتصوير في حى "جاردن سيتى" على مدار يومين متتاليين.

وكان "كرارة" انتهى ومخرجه بيترميمي من تصوير الأسبوع السابع من مسلسله "كلبش3"، التى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وذلك استكمالا لنجاح جزئيه الماضيين، واللذان حققا شعبية كبيرة وارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصارى".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.