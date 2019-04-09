كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مشاركة عماد كمال في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المطرب عماد كمال، إنه سيشارك بغناء أغنيتين بمسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع كينج، أما الأغنية الثانية فمن كلمات سمر أحمد، وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

وأضاف عماد، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.