كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيرمين ماهر تبدأ تصوير "من الزمن الجميل 1950" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة نيرمين ماهر، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "من الزمن الجميل 1950″، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

ونشرت "نرمين" صورة من كواليس تصوير العمل، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كاشفة عن شخصيتها فيه.

وعلقت نرمين على الصور قائلة: "أول يوم تصوير مسلسل من الزمن الجميل ١٩٥٠، تأليف هبة مشاري حماده، إنتاج عاطف كامل، وإخراج علي العلي.. المسلسل أبطاله من جميع الوطن العربي، إن شاء الله رمضان ٢٠١٩، د.ليلى نصر الله".

ومن جانب آخر، تشارك الفنانة نيرمين ماهر، أيضا في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي يلعب بطولته: علي ربيع، طارق عبد العزيز، صابرين، صلاح عبد الله، مايان السيد، كريم عفيفي، وليد فواز، سهر الصايغ من تأليف أمين جمال، وابراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.