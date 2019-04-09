محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بوستر مسلسلها الجديد " حكايتي". وظهرت ياسمين منفردة على البوستر بفستان أحمر طويل، ونال البوستر إعجاب متابعيها ومحبيها. Advertisements وتتواجد ياسمين صبري في مدينة الإسكندرية حاليًا لتصوير أحداث مسلسل "حكايتي". ويشاركها البطولة إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري بفستان أحمر في بوستر" حكايتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.