كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - اعتبر العديد من المتابعين أن رقص الممثلة المصرية ريم البارودي في فيديو جديد نشر لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، له علاقة بزوجها السابق أحمد سعد خصوصاً أنها كانت ترقص على موسيقى أغنية “الي بعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.
ظهرت البارودي في الفيديو تنضم الى الممثلة التونسية فريال يوسف والصحفي أيمن سليم وترقصا على أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا”.
وأخذ البعض يربط بين حركاتها وبين خبر طلاق زوجها السابق أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، مشيرين إلى أن كلمات الأغنية تنطبق عليها شخصياً وأرادت أن توجه رسالة غير مباشرة الى زوجها بأنه من يتركها فهو يخسر دلعها وحبها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ريم البارودي تستعين براغب علامة لتنتقم من طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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