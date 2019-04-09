شاهدوا.. قمر تتمايل بعفوية وتثير الجدل برقصها بتنورة قصيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - أثارت الفنانة قمر جدلاً كبيراً عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، مرتدية تنورة قصيرة وجريئة زرقاء، وقميص أسود ضيق.
وتمايلت قمر بعفوية على أنغام أغنية “قمرين”، للفنان المصري عمرو دياب.
يُذكر أن قمر تشارك في فيلم “حملة فرعون”، من بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، رامز أمير، حمدي الميرغني، مايك تايسون، سوزان نجم الدين، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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