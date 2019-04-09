بطريقة طريفة.. حلا الترك تقلد والدتها وهذا ما فعلته مع شقيقها الصغير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - ظهرت الفنانة حلا الترك في الحلقة الجديدة من برنامجها الواقعي في لقطة عائلية مميزة تقمصت من خلالها دور والدتها منى السابر وتوجه شقيقها بطريقة طريفة.

ولعبت حلا في احدى فقوات البرنامج دور الأم التي تتفقد أبناءها بحيث دخلت بشكل مفاجئ إلى غرفة شقيقها محمد وراحت تسأله عما يفعله وعندما شاهدته يتسلى في هاتفه قالت له “لماذا لا تدرس” وبدأت التحقيق معه بأسباب عدم دراسته وطلبت منه رمي الهاتف ويبدأ بالدراسة للامتحان.

وذكرت حلا أنها تحب المزاح مع شقيقها دائماً وقالت “أحب اتطنز عليه” لتؤكد على العلاقة المميزة والراحة النفسية التي تعيشها مع اخوتها في منزل والدتهم.

كذلك، ظهرت حلا في فقرة اخرى من البرنامج وهي تلاعب شقيقها الصغير عبدالله واظهرت الجانب الحنون والطيب في شخصيتها واكدت انها تحبه جداً وتلاعبه ويذكرها بطفولتها.