بعد تعافيها.. ماذا قالت فيفي عبده في أول ظهور لها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - فاجأت الفنانة فيفي عبده متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام بنشر مقطع فيديو لها تؤكد من خلاله تعافيها بالكامل وعودتها لمواصلة نشاطها الفني من خلال بدء تصوير مسلسلها الجديد “ياسمينا … ملكة الغجر”، والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.

وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته: “بسم الله الرحمن الرحيم.. قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. انتو عارفين اني كنت عيانة وأول يوم أنزل الشغل.. ادعولي وادعوا لزمايلي في المسلسل بالتوفيق نهاركم زي القشطة.. نهاركم فل.. بحبكم جدا ووحشتوني جدا.. ربنا يخليكم ليا ويخليني ليكم”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جميلة كشفت عن تعافيها بشكل كامل من الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وحرصت عدد من النجمات على ترك تعليقات بها قلوب، مرحبين بعودتها ومنهن غادة عبد الرازق وغادة عادل ونيللي كريم وإيمان العاصي.

من جهة ثانية، تشارك فيفي مع الفنانة حورية فرغلي في بطولة مسلسل “ياسمينا.. ملكة الغجر”.