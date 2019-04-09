كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - يبدو ان نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان ستنافس قريباً ابنتها ” نورث ويست ” لجذب الجمهور ، بعد ان سرقت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات الأضواء من والدتها في مشهد فني طريف .
وأظهر مقطع فيديو متداول الطفلة خلال احتفالية وهي تغني بحرفية وشجاعة وتخطو على منوال والدها مغني الراب الشهير كاني ويست.
وبينما حاولت الطفلة ان يسمعها الجميع ، قامت بحمل الميكروفون الذي يبدو أكبر منها واندمجت بالغناء في مشهد مثير للإعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف.. ابنة كيم كارديشيان تغني وتخطف الأضواء من والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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