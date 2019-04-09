شاهد: ريم عبد الله ترتدي أطول قلادة ذهبية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:01 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة السعودية ريم عبد الله وهي ترتدي أطول قلادة ذهبية من داخل محل للمصوغات. وقالت ريم أن القلادة طولها متر ونص وتزن حوالي كيلو و700 جرام.

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