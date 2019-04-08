عمرو دياب يغني من كلمات تركي آل شيخ «مقدرش عالنسيان».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم المصري عمرو دياب، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مقدرش عالنسيان»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى.

وعلى جانب آخر يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 12 أبريل الجاري، كما يحيي حفلًا آخر يوم 19 من شهر أبريل الجاري في الجامعة الأمريكية بمناسبة مئوية الجامعة ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وكان النجم الكبير قد طرح، مؤخرا، ألبوم “كل حياتي” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات ومبيعات مرتفعة، وفي سياق آخر بدأ الهضبة التحضير لألبومه الجديد، المقرر أن يطرحه صيف 2019، والذي يتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

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وعلى جانب أخر، أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في الدمام بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الشرقية الغنائي.

الفنان المصري أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ومنها: “قمرين ونور العين وليلي نهاري وتملي معاك، وهدد وده لو اتساب وباين حبيت ويتعلموا”، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

وكان أكثر ما لفت الأنظار، القميص الذي ارتداه الهضبة خلال الحفل، حيث ارتدى قميص لونه أسود وبه دوائر بيضاء يطلق عليه اسم “polkadots” وحذاء أسود لامع.