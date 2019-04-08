أنغام تحيى حفل غنائي ضحم فى الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة المصرية أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم فى مدينة الرياض السعودية يوم السبت 13 ابريل بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وذلك وسط حضور عدد من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، باٌلإضافة لحضورالشخصيات العامة، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه فى الممكلة السعودية.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلا غنائيا يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، بمصاحبة المايستروهانى فرحات أيضا، ومن المقررأن يحضر الحفل عدد كبير من محبى ومعجبى أنغام، وتغنى أنغام بعض من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الجديد “حالة خاصة جدا”، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه .

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وعلى جانب أخر، وفي أول ظهور رسمي لهما معا، حضرت الفنانة المصرية أنغام حفل الموريكس دور لعام 2019، برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

أنغام دخلت الحفل يدا بيد مع زوجها، وتجاهلت كل الأسئلة الموجهة إليها، بينما اختارت لها جمبسوت أزرق يحتضن قوامها بخفة، وجذبت أنظار كل الحضور.

وشهد الحفل المقام في لبنان حضور فني كبير لعدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، ومن بين الحضور نيللي كريم، وأمير كرارة، واللذان يتم تكريمهما كأحسن ممثل وممثلة لهذا العام، كما يشهد الحفل ايضا حضور الفنان تامر حسني.