الفجيرة للفنون تحصد المركزين الأول والثالث في بطولة "استرديلا" للبيانو

فازت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالمركزين الأول والثالث في بطولة "استرديلا العالمية للبيانو"، التي تضم أكثر من ٤٠٠ عازف على البيانو من كافة دول العالم.



وحل الطالب موراي وانج في المركز الأول من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 أعوام، بينما جاءت الطالبة الإماراتية عهد العامري في المركز الثالث للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة التي تقام في مدينة استرديلا بمقاطعة ميلانو في إيطاليا، بمشاركة عربية وحيدة من قبل أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بفئتين عمريتين.



وأشاد علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بجهود الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ودعمهم الدائم للأكاديمية كي تمثل دولة الإمارات والفجيرة في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن دور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ينصب في تأهيل جيل موسيقي يمتلك الدراسة الأكاديمية و الموهبة في وقت واحد.



