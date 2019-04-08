بدراجة نارية.. شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول

احتفلت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعيد زواجها الأول من المطرب حسام حبيب بنشر صورة تجمعهما على دراجة نارية



ونشرت شيرين صورة لها مع حسام على دراجة نارية عبر حسابها الخاص على "أنستقرام"، وكتبت: "اليوم عيد جوازي لكن هو عيدي، أشعر أني ولدت من جديد يوم أن تزوجت حبيبي حسام".

وأضافت: "أتمنى لكل امرأة أن تجد رجلاً مثل حسام.. كل سنة وأنت الحضن الذي نتدفأ به أنا ومريم وهنا".

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وعقدت شيرين قرانها على حسام حبيب في 8 أبريل/نيسان 2018، وسط حضور الأقارب والأهل ومجموعة من أصدقائهما المقربين، ليسدل بذلك الستار عن واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

وحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب من مواليد عام 1980، وقدما سوياً دويتو غنائيا بعنوان "كل ما أغني" طُرح عام 2016.



