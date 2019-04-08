وفد سينمائي أمريكي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية

زار وفد من شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية، الأحد، مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، في إطار خطة المدينة التسويقية لجذب شركات الإنتاج العالمية للعمل بمصر.



وكشف أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة المدينة أن هدف الزيارة إعطاء انطباع حقيقي عن طبيعة الأوضاع في مصر بعد التشويه الإعلامي لصورة مصر في الغرب وإظهارها بشكل غير مستقر.

وزار أعضاء الوفد ستوديو قناة "MBC"، ومركز "دولبي أتموس" الذي يُعد أحدث أنظمة الصوت في العالم، ومركز حماية التراث السينمائي بالمدينة.

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كما تفقدوا مناطق التصوير المفتوحة والتقوا بعدد من الفنانين المصريين الذين يقومون حاليًا بتصوير الأعمال الدرامية.

وأعربوا عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي كشفت العديد من الحقائق عن مصر أمامهم ومفاجآتهم بإمكانات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والتكنولوجية.

تأتي الزيارة بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد موافقة مجلس إدارة المدينة، وتفعيلًا لقرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمنح المدينة حق ترخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وهو ما يزيل الكثير من أسباب إحجام هذه الشركات من التعامل مع مصر لسنوات طويلة.