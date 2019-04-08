مريم الغامدي: فريقُ "حالتنا حالة" استغربَ من مُشاركتي.. ومحمد الحجي يُهاجم الفضائيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانةُ القديرة السعودية مريم الغامدي علمها التّام بخلفيات المسلسل الكوميدي "حالتنا حالة" وما يُثار حوله منذ العام الماضي، وهي التي تُشارك فيه لأول مرة.

وقالت في مقابلة مع "فوشيا": "أنا أولاً لا أعلم عن خلفيات هذا المسلسل ولم أشاهده وبالتالي لا أستطيع الحديث عنه، وبالعكس يوجد نجوم وهناك حلقات مميزة ستُقدّم، وقمت بأدوار جديدة ومختلفة عن الأدوار التي أُقدمها بالعادة، وتقمصت دور الكوميديا لأول مرة".

وبيّنت أن الحلقات التي شاركت فيها جميلة وناجحة، لافتةً إلى أن فريق العمل تعجّب كثيرًا من موافقتها على المشاركة.

وحول مدة المسلسل الذي لا يتجاوز العشر دقائق، قالت: "أنا في mbc من خلال إحدى البرامج قدّمت لوحات بسيطة وصغيرة والمدة الزمنية ليس لها علاقة بالعمل، وليس شرطًا أن تكون المدة الزمنية طويلة"، مؤكدةً أن مشاركتها في مسلسل "حالتنا حالة" يأتي من باب تشجيع الشباب المشارك في العمل.

وفيما يتعلّق بالمشاركات الدرامية قالت: "لدي عمل في الكويت وهو مسلسل (لا موسيقى في الأحمدي) وهو عمل تراثي قديم وسيُعرض في رمضان".

محمد الحجي يُهاجم الفضائيات

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كما أجرى "فوشيا" مقابلةً مع الممثل محمد الحجي الذي اتّهم القنوات الفضائية بالتسبُّب في انتشار مسلسلات وبرامج رمضان الكوميدية بشكل تجاري بحت، بالإضافة إلى التعود الدائم بأن تكون وجبة المشاهد هي الكوميديا.

وبيّن الحجي أنه يواجه مشكلةً مع المُخرجين بحصره في أدوار واحدة وهي الشخصية القوية، متمنيًا أن تكون مشاركته في شخصيات متنوّعة.

وتحدّث الحجي عن مسلسله المُقبل في رمضان بقوله: "لدي مسلسل قوي اسمه (سوق الدماء) وسيُعرض على mbc من بطولة الفنان تركي اليوسف وإلهام علي ومجموعة من النجوم، وستشاهدون مسلسلًا سينال إعجابكم.