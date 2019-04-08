متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعودُ النجمُ السوري علاء قاسم إلى الظهور بأحداث مسلسل "باب الحارة" بالجزء العاشر من خلال شخصية "فادي".
وتأتي إطلالة الفنان علاء قاسم في العمل الشامي الشهير الذي يُخرجه محمد زهير رجب وتُنتجه شركة قبنض إلى جانب عدد من نجوم الدراما السورية في سياق أحداث جديدة تُحافظ على روح العمل.
وفي تصريحٍ خاصٍّ لقاسم مع موقع فوشيا أوضح الملامح العامة لشخصيته، وتطورها في الجزء العاشر مع تقدُّم أحداث العمل الذي سيكون جاهزًا للعرض في شهر رمضان المقبل. مبينًا طبيعة الشخصية وإطلالتها واتفاقه مع الكاتب والمخرج على مظهرها وشكلها العام وبنيتها الداخليّة.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء قاسم يعودُ إلى "باب الحارة 10".. وهذه ملامحُ شخصيته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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