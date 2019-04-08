ستة فنانين مصريين "يموتون أحياءً" بسبب الشائعات ومقرّبون يردُّون

انتشرت خلال الربع الأول من عام 2019، شائعات عِدة بوفاة فنانين مصريين، وبمرض آخرين، فيما تناوب هؤلاء الفنانين ومقربين منهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التصريحات التلفزيونية لتكذيب تلك الشائعات والمطالبة بمراعاة الدقة فيما يتم تداوله من أنباء.

آخر شائعة وأبرزها كانت مع الزعيم عادل إمام وهو الذي يعد الأبرز والأكثر تعرضًا للشائعات ما بين المرض والوفاة والتي دائما ما تصيب الجمهور المصري والعربي بصدمة شديدة من هول هذه الشائعة نظرا للجماهيرية والحب الشديد الذي يتمتع به الزعيم ليس في مصر وحدها ولكن في الوطن العربي، حيث انتشرت اخبار خلال شهر مارس الماضي تفيد بتعرضه لوعكة صحية أدىت إلى توقف تصوير مسلسله الجديد، ليخرج نجله رامي إمام فى اليوم التالى وينشر فيديو من داخل كواليس التصوير لينفى بذلك صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونفس الشيء تعرض له الفنان القدير صلاح عبد الله والذي لم يسلم من الشائعات حيث تعرض لشائعة وفاته وذلك في أول أسبوع من شهر مارس، ليخرج ويرد من خلال نشره صورة سيلفى مع الفنان عزت العلايلى داخل سيارة.

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كما لم يسلم الفنان القدير محمود ياسين من العديد من الشائعات التي تلاحقه ما بين الوفاة والمرض خاصة في ظل عدم ظهوره خلال الفترة الماضية إذ انتشر نبأ تدهور حالته الصحية واحتجازه فى مصحة، لتخرج ابنته رانيا وترد من خلال فيديو قائلة: "المسائل زادت عن حدها ووالدى جالس معنا فى البيت، بينى وبينه باب.. على طول مع بعض كلنا قعدين تحت رجليه، ونخدمه ونديله عنينا، فعيب أوى الكلام ده، ولن أسمح به مرة أخرى أى حد هيكتب إساءة عن أبى أو أمى هضطر أقاضيه فليس هناك داعى للحاجات دى.. شكرًا".

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ولم ينج أيضًا الفنان القدير أحمد خليل من شائعة وفاته في أوائل شهر فبراير الأمر الذي نفاه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورد أيضا بعدها الفنان أحمد خليل خلال مكالمة هاتفية فى إحدى البرامج: "أنا اعتبرتها بروفة ناجحة لمعرفة محبة الناس ليا، وأشكر كل من اهتم بالسؤال عن حالتى الصحية، وربنا يسامح اللي أطلق عليا الإشاعة دي، هي طبعا حاجة مش حلوة وضايقت أسرتي".

ولحقت الفنانة شويكار شائعة فقدانها الحركة وتدهور حالتها الصحية في بداية شهر مارس الماضي، الأمر الذى نفته تمامًا وقالت، "اللي بيتقال عن صحتي ده عيب أوي وانا زي الفل الحمد لله"، وطالبت كل المواقع والجرائد بأن تتحرى الصدق وأن تعود لها في أي أمر يخصها، وألا تنشر مثل هذه الشائعات لأنها مزعجة لها ولأسرتها.

وتعرض الفنان أشرف عبد الباقي، لشائعة وفاته فى منتصف شهر يناير، وهذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض لمثل هذه الشائعات، وخرج بعدها مباشرة وعلق الأمر من خلال فيديو نشرت على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" قائلا فيه: "كل فترة تظهر شائعات تفيد بفلان توفي او في العناية المركزة والحمد لله أنا راضى بكل اللى ربنا بيكتبهولنا..ولكن لما يكون في شيء بينما إلي يوج لشائعات وفاتي ماذا يقصد الا انه يكون إنسان ليس لدية ضمير لكونة يستبب في قلق الناس والأحباب واصحابى وعائلتي وأخواتي وأولادي .. ولو حد عاوز يطمن.. أنا الحمد لله زي الفل.. وبقول للى بيطلع الكلام ده حسبى الله ونعم الوكيل".

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