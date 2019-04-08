طرحت المطربة الشابة سما نوح، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان" سبتوا بعض ليه" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك". وقام باخراج الفيديو كليب المخرج إبراهيم العطا الذي إستعان بأحدث تقنيات ومعدات عالية الجودة وذلك حتى يكون العمل في مستوى تطلعات الجمهور. أغنية "سبتوا بعض ليه" من كلمات وتلحين رامي منسي، وتوزيع إسلام مونتي. ومن الجدير بالذكر أن الأغنية والفيديو كليب من إنتاج True Media ، وحقق الكليب حتي الأن نسب مشاهدة عالية. Advertisements وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - ميرنا وليد تنشر صور رحلتها إلي باريس عبر "فيسبوك" - سارة عادل تطرح "في نفس المكان" علي طريقة الفيديو كليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما نوح تطرح كليب أغنيتها الجديدة "سبتوا بعض لية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.