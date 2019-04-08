العندليب يشارك كارول سماحة في حفلها المقبل بتقنية "الهولوغرام"

تعلق الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على حفلها في مصر والذي يشاركها فيه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من خلال تقنية الهولوجرام.

قائله: "يسعدني أن أقدّم في مصر ولأوّل مرّة حفلة فريدة من نوعها يوم الجمعة ١٩ أبريل على مسرح المنارة حيث سأقدّم باقة من أغنياتي الخاصة، كما ويشرفني أن أستضيف الفنان الكبير عبدالحليم حافظ عن طريق تقنية الهولوجرام لتقديم أغنيات مشتركة معه".

يذكر أن آخر أعمال كارول طرحها كليب بعنوان "أنا مطلقة" ولقى الفيديو إعجاب الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا عن طرحه على اليوتيوب.

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