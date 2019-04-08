رامي عياش يطرح أحدث أغانية "بعقلين" على يوتيوب

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، أحدث أغنياته الجديدة والتي تحمل اسم "بعقلين" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات معتصم حمزة. واعتمد رامى عياش فى الفترة الأخيرة على طرح بعض أغنيات ألبومه على طريقة الأغانى الفردية "السينجل"، وذلك بنزول أغنية واحدة كل فترة حتى يحقق نسب مشاهدة عالية. وطرح رامي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، إخراج فادي حداد، وتم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا Advertisements - رامي عياش يكشف عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد عبر "انستغرام" - "فيروس" لمحمد رمضان تقترب من الـ5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

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