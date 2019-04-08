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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول رقصة لـ"فيفى عبده" بعد شفائها على صوت ماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة فيفى عبده، جمهورها، اليوم الاثنين، برقصة جديدة من سلسلة رقصاتها التى تقدمها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وذلك فى أول مقطع فيديو ترقص فيه بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، وعودتها للعمل مجددًا.
نشرت فيفى عبده، مقطع الفيديو لرقصتها الجديدة، وعلقت عليه "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. الرقصة دى على أغنية "غيرك فلا" غناء الفنان ماجد المهندس وكلمات سمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمى وألحان أحمد الهرمى.. عجبتنى كلماتها جدًا أنا بحب الأغانى اللى بتتغزل فى المرأة.. بحبكم أوى.. خمسة مواه".
وجاء هذا الفيديو بعد يوم واحد فقط، من فيديو آخر وجهت من خلال الفنانة فيفى عبده، رسالة إلى جمهورها، قالت فيها "بسم الله الرحمن الرحيم.. قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. انتو عارفين انى كنت عيانة وأول يوم أنزل الشغل.. ادعولى بالتوفيق نهاركم زى القشطة.. نهاركم فل.. بحبكم جدا ووحشتونى جدا.. ربنا يخليكم ليا ويخلينى ليكم".
وكانت الفنانة فيفى عبده، قد طمأنت جمهورها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتى لم تكشف عن تفاصيلها، موضحة تحسن حالتها الصحية، كما توجهت بالشكر إلى جمهورها.
تدوينة فيفى عبده
فيفى عبده
رقصة جديدة للفنانة فيفى عبده
حركات استعراضية للفنانة فيفى عبده
فيفى عبده ترقص على أغنية للفنان ماجد المهندس
الفنانة فيفى عبده
رقصة جديدة للفنانة فيفى عبده
فيفى عبده ترقص على أغنية لماجد المهندس
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