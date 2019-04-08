شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينتقل مع "كلبش 3" من التجمع الخامس إلى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أمير كرارة عدة مشاهد ضمن أحداث مسلسله "كلبش3"، المقررعرضه فى رمضان، بمنطقة التجمع الخامس، داخل أحد الفنادق لمدة 24 ساعة فقط، ثم انتقل فريق العمل للتصوير فى حى "جاردن سيتى" على مدار يومين متتاليين.

وفى السياق ذاته انتهى كرارة ومخرجه بيترميمى من تصوير الأسبوع السابع من مسلسله "كلبش3"، التى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وذلك استكمالا لنجاح جزئيه الماضيين، واللذان حققا شعبية كبيرة وارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصارى".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أمير كرارة حصل على لقب أفضل ممثل عربى بحفل جوائز الموريكس دور فى بيروت، والذى أقيم خلال الأيام الماضية.