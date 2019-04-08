شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ينتهى من تسجيل "ملك الأحزان" بتوقيع طارق عبد الجابر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى آدم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "ملك الأحزان"، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الثلاثاء.
يذكر أن أغنية "ملك الأحزان" هى التعاون الثانى لطارق عبد الجابر مع المطرب آدم، حيث قدما سويا أغنية "آسف يا أمى" التى تم طرحها مؤخرا، وأهداها آدم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتجاوزت عدد مشاهداتها 8 ملايين منذ طرحها.
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