شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة مرض إيمليا كلارك نجمة GOT بعد معاناتها لأكثر من 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة فجرتها النجمة إيمليا كلارك، بطلة المسلسل الشهير Game of thrones، فى برنامج Sunday Morning الذى يذاع على قناة CBS الأمريكية، خلال معاناتها من المرض طوال السنوات الماضية.

وشاركت النجمة صاحبة شخصية دينيريس تايجريان، صوراً لها أثناء رحلتها مع مرض "التمدد فى الأوعية الدموية فى المخ"، الذى عانت معه منذ أكثر من ثمانى سنوات، وبالتحديد بعد انتهائها من تصوير الموسم الأول من GOT.



إيمليا كلارك مع المرض

واعترفت كلارك فى تصريحات نقلتها صحيفة "الديلى ميل"، أنها عانت وكافحت كثيراً من أجل محاربة ذلك المرض، الذى تعافت منه بعد انتهائها من تصوير الموسم الثانى.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 32 عاماً فى البرنامج منذ أيام، وشاركت لأول مرة صورها خلال مسيرتها العلاجية من داخل المستشفى والأماكن التى كانت تمكث فيها بعيداً عن وسائل الإعلام، لكى تتعافى تدريجياً.

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إيمليا كلارك

وعن مرضها قالت كلارك: "كنت أعانى من تمرين أمعاء الأدمغة، كانت فترة شعرت بها بالموت مراراً وتكراراً أثناء بلوغ الوجع لذروته، وكنت بحاجة إلى معالجة حالتى النفسية مثل معالجة حالتى الجسدية لما اثر بالسلب عليها بشكل كبير".

وكشفت كلارك عن معاناتها فى فترة تصوير الموسم الثانى وبداية علاجها من المرض، والضغوط التى صارعتها فى التصوير وسط مئات الأشخاص، والتركيز الكبير لتوطيد الدور بشكل كبير داخل الأحداث.



كلارك خلال رحلة مرضها

وقالت كلارك: "فى بعض الأحيان كنت أعيش أسوأ لحظات حياتى، أردت الموت، طلبت مرات عديدة من الطاقم الطبى السماح لى بالموت بسبب الألم الذى كنت أشعر به، ركزت على التواصل مع الأشخاص لتخطى المرحلة الصعبة".



معاناة إيمليا كلارك

وتفصلنا أيام قليلة عن الظهور الأخير لشخصية دينيريس تايجريان التى تجسدها الممثلة إيمليا كلارك، فى الموسم الثامن والأخير لمسلسل GOT، المقرر طرحه فى 14 إبريل الحالى، عبر شبكة قنواتHBO التليفزيونية.



إيمليا كلارك

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.