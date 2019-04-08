شكرا لقرائتكم خبر عن عماد كمال يقدم أغنيتين فى "الواد سيد الشحات" إحداهما بتوقيع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب عماد كمال لـ"الخليج 365"، إنه يشارك بغناء أغنيتين بمسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع كينج، أما الأغنية الثانية فمن كلمات سمر أحمد، وألحان وتوزيع حميد الشاعرى.



عماد كمال واكرم حسنى

وأضاف عماد، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.