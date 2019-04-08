شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر يرد على ورثة العندليب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المنتج محسن جابر، المالك لحصص الأغلبية لشركة صوت الفن الحاصلة على كل حقوق الاستغلال لمكتبة المصنفات الفنية لشركة "صوت الفن"، التى تملك جميع المصنفات الفنية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، بيانا صحفيا قال فيه إنه قد منح الشركة المنظمة لحفل كارول سماحة موافقة لإحياء الحفل المقام على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، باستخدام عدد من المصنفات الفنية للفنان عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام.

وأكد محسن جابر أنه يمتلك 80% من أسهم شركة صوت الفن، وأن شركة صوت الفن هى التى تملك جميع أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأن ما يدعيه محمد شبانة ابن شقيق العندليب عار تماما من الصحة، حيث لم يتم مخاطبته منذ أكثر من سنوات".

وأضاف البيان أن محسن جابر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محمد شبانة لما وجهه له من تهم يعاقب عليها القانون، وبما نشره فى الإعلام من وقائع لا تمت الحقيقة بشىء، وأضاف محسن جابر أنه "لم ولن أنسى مقولة الراحلة علية شبانة شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ وهى توقع عقد بيع حصتها لى فى شركة عبد الحليم حافظ بحضور محمد شبانة أننى لن أجد أحسن منك ليصون ويحافظ على تراث عبد الحليم".