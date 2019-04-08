شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعاليات اليوم الثانى من ملقتى "أثر ثورة 1919 على الأدب والفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الإثنين فعاليات اليوم الثانى من ملتقى "أثر ثورة 1919 على الأدب والفن" بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، بحضور عدد كبير من المثقفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالأكاديمية .

وبدأت الفعاليات بالجلسة الأولى ومحورها "الفن التشكيلى" والذى أدارها الدكتور مصطفى يحيى أستاذ النقد التشكيلى بالمعهد العالى للنقد الفنى، وشارك فيها الدكتور مصطفى سلطان الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية والفنان محمد عبلة.

وأقيمت الجلسة الثانية ومحورها "الرقص والأداء الحركى" والتى أدارتها نيفين الكيلانى عميد المعهد العالى للنقد الفنى، وشارك فيها عصمت يحيى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق وصلاح الراوى الأستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية.

وأقيمت الجلسة الثالثة ومحورها "المسرح عند بديع خيرى" والذى أدارها مدحت الكاشف الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وشارك فيها أسامة أبو طالب الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومصطفى سليم الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية.





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