شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الثقافة تكرم أسماء رموز ثورة 19 فى احتفالية مئوية 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم - فى احتفالية "مئوية 1919" التى يقيمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على مسرح الميدان بساحة الهناجر - أسماء 17 شخصية من رموز ثورة 19، حيث كرمت أسماء كل من محمود فهمى النقراشى وفخرى عبد النور ولويسة واصف ومكرم عبيد وعبد الرحمن فهمى، وإبراهيم باشا أباظة وهدى شعراوى ومحمد صبرى ومحمد كامل سليم والقمص مرقص سيرجيوس، والشيخ مصطفى القاياتى والشاعر بديع خيرى وجورج بك الخياط والشيخ يونس القاضى.

من جانبه وجه المخرج خالد جلال الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الاحتفالية وحرصها على تكريم أسماء رموز الثورة، حيث إن تكريم أسماء رموز الثورة هو أفضل صورة للاحتفال بالمئوية، موجها التحية لكل لسان هتف باسم مصر، مختتما حديثه بقوله "عاشت مصر عصية على كل غاشم وطامع وتحيا مصر".