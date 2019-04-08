صورة.. بلقيس تقبل يد والدها على المسرح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة وهي تقبل يد والدها على المسرح، علقت عليها: "بابا حبيبي".
جدير بالذكر أن الفنانة بلقيس غنت باللهجة المصرية أغنية "أنا أبويا واحشني جدًا" من كلمات الشاعر المصري عمرو حسن.
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