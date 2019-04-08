صورة.. بلقيس تقبل يد والدها على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة وهي تقبل يد والدها على المسرح، علقت عليها: "بابا حبيبي".

جدير بالذكر أن الفنانة بلقيس غنت باللهجة المصرية أغنية "أنا أبويا واحشني جدًا" من كلمات الشاعر المصري عمرو حسن.​