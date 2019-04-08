- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشر الفنان محمود عبد المغني صورة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر فيها رفقة زوجته، علق عليها قائلاً: "السنة اللي فاتت كانت الوحيدة الفرحانة إني إجازة، السنة دي أحب أقولها الإجازة طولت يا مي"، في تفسير منه لغيابه عن الماراثون الرمضاني هذا العام.
شارك عبد المغني مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" الذي عُرض في مارس الماضي. ويواصل حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "حملة فرعون" الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم عمرو سعد، روبي، محمد لطفي. وهو العمل المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود عبد المغني عن غيابه في رمضان: "الإجازة طولت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.