محمود عبد المغني عن غيابه في رمضان: "الإجازة طولت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر فيها رفقة زوجته، علق عليها قائلاً: "السنة اللي فاتت كانت الوحيدة الفرحانة إني إجازة، السنة دي أحب أقولها الإجازة طولت يا مي"، في تفسير منه لغيابه عن الماراثون الرمضاني هذا العام.

شارك عبد المغني مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" الذي عُرض في مارس الماضي. ويواصل حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "حملة فرعون" الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم عمرو سعد، روبي، محمد لطفي. وهو العمل المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل. ​