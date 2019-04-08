جين جراي في إعلان دعائي جديد لـ"Dark Phoenix"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "20th Century Fox" إعلانًا دعائيًا جديدًا لفيلم الأبطال الخارقين "Dark Phoenix"؛ أحد الأجزاء المنفردة لسلسلة "X-Men" الشهيرة، والذي تقوم ببطولته النجمة العالمية صوفي ترنر، بطلة مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones"، الذي تجسد خلاله شخصية "جين جراي" إحدى شخصيات الأبطال الخارقين في عالم مارفل السينمائي.

شخصية جين جراي الملقبة بطائر العنقاء هي واحدة من أقوى شخصيات الأبطال الخارقين، تمتلك العديد من القدرات المدمرة.

أظهر الإعلان جين جراي بداية امتلاكها قواها الخارقة ومحاولتها التحكم بها قبل أن تجد نفسها في صراع ضد رجال أكس.

يشارك صوفي البطولة مايكل فاسباندر، جيمس مكافوي. والعمل مقررًا طرحه تجاريًا مطلع يونيو المقبل.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها شخصية جين جراي، وكان لها ظهورًا سابق بأحداث فيلم "X-Men: Apocalypse" عام 2016، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، وكان تمهيدًا لظهور الشخصية بفيلم منفرد.

ومن المتوقع أن يحقق العمل نفس النجاح الجماهيري فور عرضه تجاريًا نظرًا لتعلق الملايين من الجماهير بهذه النوعية من الأفلام.

يذكر أن صوفي ترنر تواصل الترويج للموسم الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones" المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 14 أبريل المقبل، حصريًا لمشتركي شبكة "HBO".