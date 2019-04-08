في ذكرى ميلاده.. النقاد يحاكمون منذر رياحنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يحتفل الفنان الأردني منذر رياحنة، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ 47.

بدأ رياحنة حياته الفنية أثناء الدراسة بالتمثيل على مسرح جامعة اليرموك الأردنية، وكان يدرس الإخراج التلفزيوني والمسرحي.

كانت أول تجربة لرياحنة إخراجه الفيلم الدرامي القصير "لا شيء مهم"، والذي كان مشروع تخرجه من جامعة اليرموك، في العام 2004.

شارك رياحنة في العديد من الأعمال الأردنية منها "أخر الفرسان"، "خالد بن الوليد"، و"الاجتياح" عام 2007.

بدأ الفنان منذر رياحنة مشواره الفني في مصر بعد أن اختارته المخرجة ساندرا نشأت للمشاركة في فيلم "المصلحة" عام 2012، بطولة الفنانين أحمد السقا، وأحمد عز، ثم شارك الفنان أحمد السقا بطولة مسلسل "خطوط حمرا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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التقرير التالي يعرض لكم أراء نقاد في تجربة الفنان منذر رياحنة بمصر.

قال الناقد الفني محمود قاسم إن "منذر فنان موهوب ويستحق نجاحًا أكثر مما حققه حتى الآن، لكن ملامحه الحادة، ونبرة صوته، ظلمته في أدواره التي على الدوام تنحصر بين الشر والعنف"، مشيرًا إلى أن منذر قدم أعمالاً على مدار تاريخه في السينما والتلفزيون تجعله فنانًا عالميًا، وهذه الأعمال أقل بكثير من موهبته الرائعة.

وأوضح قاسم أنه على الرغم من موهبة منذر الكبيرة وإتقانه للغة العربية، إلا أنه يحصر نفسه في أدوار معينة لم يقدمها ممثل غيره.

ويرى الناقد طارق الشناوي أن الفنان منذر رياحنة لديه مشكلة في اللهجة المصرية حتى الآن، لذلك يحصر نفسه في أدوار لم تظهر موهبته بعد، مضيفًا أن منذر لابد أن يتحلى بشيء من المصداقية في الأعمال التي يقدمها.

وقالت الناقدة ماجدة موريس إن منذر رياحنة فنان متمكن من أدواته، إمكاناته الصوتية قادرة على أن تجعله في مصاف النجوم الأوائل.​