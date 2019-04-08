"كزاغندي" أول فريق على مسرح مستشفى العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلن فريق "كزاغندي المسرحي" تقديم عروضه المسرحية في مستشفى العباسية، لرسم الابتسامة على وجوه المرضى. قال محمد عادل عضو فريق " كزاغندي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فرقة "كزاغندي" المسرحية تحاول رسم البسمة على وجه الجمهور. وأضاف: "يبدأ الفريق العرض في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية الأربعاء المقبل". وتابع عادل: "العرض يحمل عنوان (مسرحية المدرسة) التي يستغرق عرضها ساعة". "كزاغندي" فرقة مسرحية تأسست منذ 4 سنوات، وقدمت أكثر من 200 عرضًا مسرحيًا. ​

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