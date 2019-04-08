وليد توفيق يحكي عن لقاءه الأول بعبدالحليم: "كل النجوم وقفوا في استقباله لحظة دخوله الحفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان اللبناني وليد توفيق، اليوم، بعيد ميلاده الـ 65، فقد ولد في مدينة طرابلس اللبنانية في 8 أبريل 1954.

المطرب الكبير يعتبر من أهم المطربين العرب، فيمتلك في رصيده عددا من الأغاني التي ما زال الجميع يرددها حتى الآن، كما غنى من ألحان كبار المطربين أبرزهم الموسيقار بليغ حمدي.

وفي إحدى حلقات برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، قال النجم اللبناني أنه كان يحلم بمقابلة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وأضاف: "في عام 1974، كان من حسن حظي مقابلة مخرج الروائع حسن الإمام، وحينما شاهدني في بيروت قال الواد ده يطلع حالا على مصر".

وأشار إلى إنه حضر إلى مصر لبطولة فيلمه الأول "الكروان له شفايف"، من بطولة سهير رمزي، سمير صبري، وفريدة سيف النصر.

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وأكد أن أول ما شاهده في شوارع القاهرة، بعد خروجه من المطار هي "يافطات" أغنية عبدالحليم حافظ "نبتدي منين الحكاية"، ووقتها كان المخرج محمد سلمان بجواره، وقال له: "أتمنى أشوف صورك متعلقة زي عبدالحليم".

وتابع: "المنتج صبحي فرحات زوج الفنان زبيدة ثروت أقام حفلا كبيرا حضره كل نجوم مصر، وعلى رأسهم بليغ حمدي، فايزة أحمد، محمد سلطان، صباح، وكل النجوم، ولكنني كنت أنتظر أن أرى عبدالحليم".

واستكمل: "لما دخل عبدالحليم انقلب الحفل، وكأن زعيم دخل الحفل، فوقفوا كلهم في استقباله، ولقيته رجل هزيل مريض، وكنت أتمنى أن أشوف الفنان اللي شاغل الناس والعالم شكله إيه، وقعد يسلم على كل واحد ويرغيه بمنتهى الود، وقرب عليا ومسكني من وشي بإيديه، وقالي أنا شُفتك في استوديو الفن، أغنيتك قمر الليل يا قمري حلوة".

وأوضح أن جسده ارتعش مما حدث، فوجد أمامه نجما ذكيا لدرجة أنه يتابع برامج الهواة ليكي يعلم من يغني ومن يظهر على الساحة، وجلسة أمامه وغنيت بالعود، وكان يوما لا أنساه أبدا.

وفي فيديو آخر قال الفنان اللبناني: "عبدالحليم حافظ مؤسسة، فهو حتى الآن ينافس كل نجوم الوطن العربي".