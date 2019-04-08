رُشح لـ"السعفة الذهبية".. معلومات عن المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أطلقت السلطات الروسية سراح المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف، اليوم الإثنين، بعد احتجازه لأكثر من عام ونصف العام منذ عام 2017 بسبب اتهامه باختلاس ما يقرب من 130 مليون دولار. وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وحظيت آخر أعمال كيريل السينمائية بفرصة العرض بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي بعنوان "ليتو"، وسط تظاهرة فنية في حب المخرج الروسي من قبل فريق عمل الفيلم.

ترشح كيريل لجائزة السعفة الذهبية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وفاز فيلمه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية.

إليكم 6 معلومات عن المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف:

1- 8 أفلام سينمائية هي ملخص مسيرته السينمائية، كانت بدايتها فيلم "Razdetyye" عام 1998.

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2- تم احتجازه في موسكو بشبهة تورطه في اختلاس مبلغ يقدر بـ130 مليون دولار منذ عام 2017.

3- ترشح لأول مرة لجائزة "الأسد الذهبي" بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه "Izmena" عام 2012.

4- شارك فيلمه "Muchenik" عاك 2016 بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لأول مرة بمسيرته.

5- شارك فيلمه "Izmena" بفعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي عام 2012، ورشح لجائزة "اللؤلؤة السوداء.

6- ترشح مرة أخرى لجائزة "السعفة الذهبية" عن فيلمه "Leto" الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته العام الماضي. ​