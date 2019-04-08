سلمان خان في أزمة بسبب فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 10:29 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan بدأ مع المخرج برابهوديفا وفريق العمل، تصوير مشاهد الفيلم الجديد Dabangg 3 ، حيث يجري تنفيذ الجدول الأول من التصوير في ولاية ماديا براديش.



وفي صور مُسرّبة من كواليس الفيلم، يظهر أنّ Shivling أو "شيفا لينجا" وهي صخرة تعدّ مقدسة للمعبود الهندوسي شيفا، مغطاة بالألواح الخشبية قرب موقع التصوير، الذي تم إنشاؤه على ضفاف نهر نارمادا، حيث كانت الصور توصف بأنها مقلقة، وأثارت طلبًا لمقاطعة الفيلم، لأنه أضرّ بالمشاعر الدينية.

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وفي خضمّ كل هذه الضجة المحيطة بالفيلم، انتشرت الصور المسربة من موقع تصوير الفيلم، ما أضرّ بالمشاعر الدينية للكثيرين، وتقدمّ خان نفسه لتوضيح بعض الملابسات، وبالتالي وضع حد للجدل الدائر، بالقول، إنّ شيفا لينغا كان مغطّى بلوحة لحماية المعبود المقدس والحفاظ على القداسة.



وكان من الواضح أنّ حرب الكلمات قد اندلعت بين حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض، وحزب المؤتمر الحاكم في الدولة، بعدما طلب زعيم حزب بهاراتيا جاناتا "راميشوار شارما" من الحكومة، محاكمة سلمان لإلحاق الأذى بمشاعر العديد من الهندوس.

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وفي السياق، تم تصوير سلمان للفيلم، وهو الجزء الثالث من سلسلة " Dabangg" ، حيث يشاركه البطولة النجمة سوناكشي سينها Sonakshi Sinha .