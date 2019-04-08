شاركت فرقة ملوى للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا وسط تفاعل من الحضور قدمت الفرقة العديد من التبلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان أسامة الملوانى والفنان طارق جمال منها "التحطيب، شعبيات، العصايا، أمانة يامراكبى" وبعض الأغانى التراثية وذلك بالمجلس القومى للمرأة. طارق جمال منها "التحطيب، شعبيات، العصايا، أمانة يامراكبى" وبعض الأغانى التراثية وذلك بالمجلس القومى للمرأة. فرقة ملوى للفنون الشعبية تتألق فى مشروع تنمية الجنوب بالمنيا فى إطار مشروع تنمية الجنوب الذى تنظمه وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، المحافظة ، والمجلس القومى للمرأة. .

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