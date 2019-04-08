نجل محمود البزاوي يهاجم أمير كرارة وصناع «كلابش».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن أكرم، نجل الفنان المصري محمود البزاوي، هجومًا حادًا على الفنان أمير كرارة، وصناع فيلم «كلابش»، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم والذي يشارك فيه والده.

وقال أكرم، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «مبدئيًا أبويا ماعندوش أي فكرة عن البوست ده انا ابويا طيب ويمكن طيبته دي هي اللي كانت سبب في تأخير نجاحه وانه كتب من الباطن كتير مثلا زي ما قولت قبل كده وكان دايما بيعمل حاجات وتنجح ومفيش حد يعرف أنه له دور في نجاح العمل ده بس اللي كان بيصبره ان ربنا هيعوض».

وأضاف: «بعد ما قدر يوصل بدراعه للي هو فيه لسه في ناس مش مقتنعه بي.. بس ده حقهم لان مفيش حد عليه إجماع بس طالما مش مقتنع بحد يبقى ما تحرجوش و ابعد عنه احسن لانه في نظرك مش الشخص اللي يفيد».

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وتابع: «في رأيي الشخصي ناس كتير بتعرف تتصور بس مش الكل بيعرف يمثل.. واسف لو كنت منحاز اوي في كلامي لابويا بس زي ما قولت ده ابويا اللي نجاحه بيسعدني اكتر ما بيسعدني نجاحي».

واختتم كلامه قائلًا: «ابويا قالي انه عامل دور مهم في الفيلم ده.. ويمكن بيكدب عليا وطالع كومبارس .. ساعتها ها تأسف على البوست».

ومن المقرر عرض الفيلم في إجازة عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، ودلال عبدالعزيز، وباسل خياط، وأحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش، والفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق.