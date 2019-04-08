انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تقلّد كويتية أعلى وسام في البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 06:00 مساءً - قلدت فرنسا الرئيسةَ الفخرية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت، لولوة القطامي، وسام "جوقة الشرف" برتبة ضابط، وذلك لتميزها في مجال عملها ورفع اسم المرأة الكويتية عالياً.

وأعربت القطامي، في تصريح لها على هامش حفل التقليد في ديوان القطامي، أمس الأحد، عن شكرها للرئيس الفرنسي إیمانویل ماكرون، وللسفيرة الفرسنية ماري ماسدوبوي، على منحها الوسام الأعلى من نوعه.

وبيّنت أنها أول فتاة كويتية درست اللغة الفرنسية حیث كانت متشوقة لتعلمها لما لها من نغمة جمیلة ورنة موسيقية، ما جعلها تحرص على زیارة فرنسا كل عام منذ 1952.

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وأوضحت أنها كانت إحدى مؤسِّسات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وأدت العديد من الخدمات بالتعاون مع نخبة من سيدات المجتمع الكويتي منذ التأسیس في عام 1963، وعملت بها على مدار 35 عاماً.

من جهته بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تهنئة إلى القطامي، مشیداً بهذا التكریم ومتمنياً لها دوام التوفیق والنجاح.

و"جوقة الشرف" وسام فرنسي أنشأه وأطلقه نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في 19 مايو 1802، وبات يعد حتى اليوم أعلى تكريم رسمي في فرنسا.