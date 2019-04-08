متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية مايلي سايرس صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها عارية الصدر.
وقد علّقت مايلي على الصورة مُهنئة والدها بيلي راي سايرس الذي تصدر المركز الأوّل بأغنيته على iTunes، بالقول “عندما يتصدر والدك المرتبة الأولى على iTunes.”
وظهرت مايلي في الصورة التي التقطت باللونين الأسود والأبيض وهي تحمل الدولارات بيد وفي اليدّ الأخرى تضع الورقة المالية على أنفها.
كانت هذه تفاصيل خبر مايلي سايرس تُبارك لوالدها بصورة جريئة.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.