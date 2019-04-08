مايلي سايرس تُبارك لوالدها بصورة جريئة.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية مايلي سايرس صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها عارية الصدر.

وقد علّقت مايلي على الصورة مُهنئة والدها بيلي راي سايرس الذي تصدر المركز الأوّل بأغنيته على iTunes، بالقول “عندما يتصدر والدك المرتبة الأولى على iTunes.”

وظهرت مايلي في الصورة التي التقطت باللونين الأسود والأبيض وهي تحمل الدولارات بيد وفي اليدّ الأخرى تضع الورقة المالية على أنفها.