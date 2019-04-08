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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 20 دقيقة مضت التعليقات على المصّمم العالمي مارك جايكوبس يتزوج من حبيبه بحضور نجمات هوليوود مغلقة
متابعة بتجـــــــــــرد: ضجّت مواقع أخبار الموضة العالمية بخبر مفاده أنّ مصمم الأزياء الأميركي مارك جايكوبس تزوّج من حبيبه تشارلي ديفرانسسكو، في حفل زفاف فاخر بنيويورك مساء السبت.
وفي التفاصيل، فقد كان مارك جايكوبس قد عرض الزواج على تشارلي المعروف بـ “شار” السنة الماضية في مطعم للوجبات السريعة.
نُشير إلى أن حفل الزفاف الفاخر جرى في مطعم The Grill، وضمّ الأقارب، الأصدقاء وبعض النجمات كجيجي وبيلا حديد، كيت موس، نعومي كامبل، إميلي راتاجكوسكي، ريتا أورا، كايا غربر وآنا وينتور.
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