سرقة خاتم وريث نابليون.. واللص عربي الجنسية

متابعة بتجـــــــــــــرد: تمكّنت الشرطة الفرنسية من استعادة خاتم ألماس قيمته حوالي 1.3 مليون دولار، يعود إلى الأمير جان كريستوف نابليون وهو وريث من نسل نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا.

وفي التفاصيل، الخاتم المسروق، هو إرث عائلي مرصع بألماس من عيار 40 قيراطًا من تاج الإمبراطورة الفرنسية الأخيرة أوجيني زوجة نابليون الثالث.

كما أفادت صحيفة لو باريزيان أن جان كريستوف البالغ من العمر 32 عامًا، قدّم الخاتم إلى الكونتيسة أوليمبيا فون أركو زينبرج الألمانية الأصل كخاتم خطوبة.

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وقد كان الزوجان خارج فندق أوبوسون في الدائرة السادسة الفخمة بباريس، عندما سُرقت القطعة الثمينة من حقيبة الكونتيسة المتروكة في سيارتهما يوم الاثنين 1 أبريل.

ومن خلال تعقب الشرطة لبطاقات الكونتيسة المصرفية، تمّ القبض على اللص وهو مصري الجنسية في الثلاثين من عمره، وهو معروف كسارق لدى أجهزة الأمن الفرنسية.