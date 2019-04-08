لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الألوان القوية دائماً؟

متابعة بتجــــــــــــرد: من يُراقب إطلالات الملكة البريطانية إليزابيث يُلاحظ جيداً أنها تقتصر على المعاطف، القبعات، قفازات اليدين، الحقائب الكلاسيكية والحذاء نفسه الذي تعتمده دائماً.

واللافت أيضاً، في إطلالاتها أنها تختار الألوان القويّة والزاهية وهي لا تعتمد الأسود إلا في المناسبات الحزينة، أما السترة الزيتية فلا ترتديها إلا عند ركوب الخيل في أراضي قلعة وندسور.

وقد كشفت كونتيسة ويسيكس، صوفي، في الفيلم الوثائقي The Queen أن حماتها تعتمد ألواناً زاهية ليتمكّن الناس من رؤيتها مهما كثرت الحشود.

كما أن روبرت هاردمان، كاتب سيرة الملكة، نقل عنها سبب اعتمادها الألوان القوية: “لا يمكنني ارتداء لون البيج أبداً لأن لا أحد سيعرف من أنا”.