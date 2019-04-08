موري حاتم يزف الخبر السار.. تأهلَ للمرحلة النهائية في The Voice كندا

متابعة بتجــــــــــرد: نجح الفنان اللبناني الشاب موري حام في التأهل للمرحلة النهائية ببرنامج The Voice كندا ضمن فريق النجمة العالمية لارا فابيان.

وقد زفّ موري حاتم هذا الخبر السار من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر فيديو وثّق اختيار لارا فابيان له للتأهل للمرحلة النهائية للعروض المباشرة من البرنامج.

وأرفق موري حاتم الفيديو بتعليق عبّر من خلاله عن سعادته الأكبيرة، وقال: “نعم لقد فعلتها! أنا ذاهب مباشرة إلى المرحلة النهائية في العروض المباشرة في برنامج The Voice”، موجهاً الشكر لكل الأشخاص الذين يدعمونه.