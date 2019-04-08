متابعة بتجــــــــــرد: نجح الفنان اللبناني الشاب موري حام في التأهل للمرحلة النهائية ببرنامج The Voice كندا ضمن فريق النجمة العالمية لارا فابيان.
وقد زفّ موري حاتم هذا الخبر السار من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر فيديو وثّق اختيار لارا فابيان له للتأهل للمرحلة النهائية للعروض المباشرة من البرنامج.
وأرفق موري حاتم الفيديو بتعليق عبّر من خلاله عن سعادته الأكبيرة، وقال: “نعم لقد فعلتها! أنا ذاهب مباشرة إلى المرحلة النهائية في العروض المباشرة في برنامج The Voice”، موجهاً الشكر لكل الأشخاص الذين يدعمونه.
كانت هذه تفاصيل خبر موري حاتم يزف الخبر السار.. تأهلَ للمرحلة النهائية في The Voice كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.