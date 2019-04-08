هيفاء وهبي تفيض جمالًا وأنوثة في شوارع باريس – بالفيديو والصور

متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بأحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت هيفاء وهبي صورًا جديدة التقطتها أثناء تواجدها في باريس، وظهرت فيها بلقطات مميّزة في أحد الشوارع الفرنسية.

وارتدت هيفاء في الصور فستانًا قصيرًا من اللون الأسود من ماركة الأزياء الخاصة بها Beau Voyou، نسّقت معه بوطًا طويلًا فبدت بغاية الجمال والأنوثة وسرقت كل الأنظار نحوها.

Advertisements

وكانت هيفاء وهبي قد أطلقت ماركة الأزياء الخاصة بها Beau Voyou في شهر شباط/فبراير الماضي.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي تعيش حتى يومنا هذا، نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا.